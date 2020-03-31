Организаторы "Евровидения" запускают серию домашних концертов на YouTube [ Редактировать ]
Поскольку "Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса, организаторы конкурса решили запустить серию домашних концертов на YouTube, чтобы донести музыку до тех, кто находится на карантине.
Отмечается, что многим артистам пришлось отменить туры из-за действующих ограничений. В связи с этим артисты "Евровидения" присоединились к тенденции размещать живую музыку в социальных сетях и записывают дома любимые песни для поклонников.
"В каждом эпизоде домашних концертов "Евровидения" будут представлены несколько участников конкурса, включая артистов 2020 года. Каждый конкурсант исполнит свою песню и кавер-версию другого хита "Евровидения", - говорится в сообщении.
За выбор кавер-версии будут голосовать подписчики в социальных сетях, используя опрос с 4 возможными вариантами, выбранными самим артистом.
Дебютный эпизод будет опубликован 3 апреля. Первым артистом станет Райан О'Шонесси, представитель Ирландии в 2018 году.
Ранее мы писали о том, что международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса.
Также читайте о том, что арену "Евровидения" превратят во временный госпиталь.
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