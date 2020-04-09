На Львівщині кількість інфікованих за добу зросла майже вдвічі. Позитивний результат підтвердили у 61 людини. Двоє померли. Через погіршення ситуації на кордонах області встановлюють блокпости. Кого і на що перевірятимуть?

Міжнародна траса "Київ - Чоп". На кордоні між Львівською та Рівенською областями правоохоронці облаштовують блокпост. Встановлювати бетонні блоки допомагають шляховики.

Біля дороги - невеличка металева будівля. Всередині два двоповерхові ліжка та стіл, поруч біотуалет. Все - для працівників блокпосту. Сьогодні на 12-годинну зміну заступили патрульні та один медик.

Зупиняють автівки і вимірюють температуру у водія та пасажирів. Шкільна медсестра вперше працює медиком на такому пості. Зізнається: трохи страшно.

Олена Ільчишин, медсестра:

Я думаю, має бути такий більше захищений, також має бути респіратор, а не одноразова маска, яка використовується 2 години - щоб людина була захищена більше.

Якщо ж людина здорова, патрульні встановлюють особу - перевіряють, чи водій раптом не повернувся з-за кордону і не порушив правил самоізоляції. Наразі на цьому пості без порушників, - кажуть патрульні.

Сергій Купцьо, інспектор патрульної поліції Львівської області:

У нас є база даних по даному випадку щодо осіб, які перетнули кордон, які мають знаходитися вдома 2 тижні.

Самі ж водії не проти таких перевірок. Втім, чому під час карантину залишають свій дім і прямують в іншу область - не пояснюють.

Микола, водій:

Я думаю, що це добре, бо багато поприїжджало з-за кордону. Думаю, що добре, що перевіряють всіх - може, хтось на обліку перебуває, може хтось не дотримується того режиму.

Допоки патрульні перевіряють одну автівку, десятки інших вільно заїжджають на Львівщину. За яким принципом тут зупинятимуть авто - не відомо. Поліцейські не пояснюють.

Наразі відбувається встановлення блокпоста і регулюємо рух.

А це блок пост на кордоні між Львівською та Тернопільською Областями. Працюють як медики, так і патрульні. Тут правоохоронці зупиняють сумнівні авто - які саме, не уточнюють.

Михайло Спічек, в. о. начальника Золочівського відділення поліції Львівської області:

Ті, які в нас викликають підозру. Не можуть бути ті, чи інші ситуації. На сьогоднішній момент - це виключно профілактичні заходи.

Всього на Львівщині має запрацювати 14 блок постів. Перевірятимуть водіїв авто до 24 квітня.