Британського прем'єра Бориса Джонсона, хворого на коронавірус, перевели з реанімації до звичайної палати. Там за станом його здоров'я спостерігатимуть лікарі. Про це повідомили в уряді.

Нагадаю, про діагноз Джонсона стало відомо 27 березня. Через 10 днів самопочуття 55-річного політика значно погіршилося. Його помістили у відділення інтенсивної терапії.