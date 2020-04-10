Пасха-2020: как освятить кулич, не выходя из дома [ Редактировать ]
Пасхальный праздник припадает на время поведения карантина, поэтому можно будет купить уже освященные куличи или посвятить самостоятельно.
Об этом сообщает пресс-служба МВД
По их словам, храмы перейдут на режим работы онлайн и будут проводить богослужения на расстоянии.
Отмечается, что священников будут приглашать непосредственно в пекарни и освящать готовые куличи там.
Кроме того, для тех, кто не может выйти из дома или находиться на самоизоляции Укрпочта откроет бесплатную доставку освященного хлеба на дом.
Такие куличи можно будет заказать во все части страны.
Как известно, коронавирусом в Украине заражены уже 1892 человека, 57 из них погибли. Больше всего инфицированных находиться в Черновицкой области.
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