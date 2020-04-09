Коронавирус в Украине: последние новости [ Редактировать ]
По состоянию на 9 апреля число инфицированных коронавирусом украинцев достигло 1892. За сутки заразились 224 человека, среди них 20 детей.
Умерли от последствий инфекции 57 человека. На данный момент удалось вылечиться 45 пациентам.
Наибольшее количество заразившихся в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве.
- Винницкая область - 102
- Волынская область - 38
- Днепропетровская область - 41
- Донецкая область - 11
- Житомирская область - 31
- Закарпатская область - 51
- Запорожская область - 47
- Ивано-Франковская область - 218
- Кировоградская область - 78
- м. Киев - 300 случаев;
- Киевская область - 130
- Львовская область - 61
- Луганская область - 3
- Одесская область - 43
- Полтавская область - 19
- Ровенская область - 64
- Сумская область - 56
- Тернопольская область - 169
- Харьковская область - 5
- Херсонская область - 18
- Хмельницкая область - 16
- Черновицкая область - 302
- Черкасская область - 80
- Черниговская область - 9
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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