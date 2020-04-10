Нет – скуке на удаленной работе: создан симулятор офиса [ Редактировать ]
Компания-разработчик Kids Creative Agency выпустила игру, в которой можно услышать звуки среднестатистического офиса.
Об этом сообщает meduza.
По информации, в интерактивном приложенииможно услышать такие звуки как: кашель, разговоры, звук звонка телефона, принтер, пылесос и другие.
Кроме того, можно добавлять до 10 коллег, которые будут издавать свои звуки. Симулятор работает и в фоновом режиме, так можно в полной мере почувствовать себя в привычной атмосфере.
Симулятор офиса доступен по этой ссылке.
Читайте также, на платформе Steam стал доступен симулятор безвыходности. Там присутствуют постройки времен СССР.
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