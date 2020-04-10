В Канаде от коронавируса к концу эпидемии могут погибнуть 22 тысячи человек. Такой прогноз озвучили представители министерства здравоохранения, сообщает Reuters. в четверг, в то время как в прошлом месяце экономика потеряла рекордный 1 миллион рабочих мест.

Специалисты создали два наиболее вероятные сценария развития ситуации. Более оптимистичный предполагает, что в стране погибнет от 11 до 22 тысяч человек. Общее количество зараженных составит от 934 тысяч до 1,9 миллиона.

В Министерстве здравоохранения Канады ожидают, что уже к 16 апреля от инфекции умрут 700 человек. На данный момент зафиксировано около 500 летальных случаев, коронавирус выявлен у 21 тысяч человек. Главный специалист по здравоохранению Канады Тереза ​​Там заявила, что крайне важно, чтобы люди продолжали оставаться дома как можно дольше.

"Хотя некоторые цифры, опубликованные сегодня, могут показаться странными, моделирование показывает, что в стране все еще есть возможность контролировать эпидемию", - заявила чиновница.

Эксперты предполагают, что первая волна эпидемии может закончиться к июлю или августу. Через некоторое время последуют меньшие волны.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, местные власти в Канаде приказали закрыть большинство предприятий, деятельность которых не критична для национальной безопасности. Статистическое управление Канады сообщило, что в марте работу потеряли около одного миллиона человек, а уровень безработицы вырос до 7,8%.

По другим данным, которыми оперирует правительство, с 15 марта за помощью по безработице обратились более 5 миллионов канадцев. Это свидетельствует о том, что реальный уровень безработицы приближается к 25%. Власти Канады объявили, что выделяют на ликвидацию последствий пандемии более 78 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна не сможет вернуться к нормальной жизни, пока не будет разработана вакцина.