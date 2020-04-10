Умрут 22 тысячи: в Канаде спрогнозировали потери от коронавируса [ Редактировать ]
В Канаде от коронавируса к концу эпидемии могут погибнуть 22 тысячи человек. Такой прогноз озвучили представители министерства здравоохранения, сообщает Reuters. в четверг, в то время как в прошлом месяце экономика потеряла рекордный 1 миллион рабочих мест.
Специалисты создали два наиболее вероятные сценария развития ситуации. Более оптимистичный предполагает, что в стране погибнет от 11 до 22 тысяч человек. Общее количество зараженных составит от 934 тысяч до 1,9 миллиона.
В Министерстве здравоохранения Канады ожидают, что уже к 16 апреля от инфекции умрут 700 человек. На данный момент зафиксировано около 500 летальных случаев, коронавирус выявлен у 21 тысяч человек. Главный специалист по здравоохранению Канады Тереза Там заявила, что крайне важно, чтобы люди продолжали оставаться дома как можно дольше.
"Хотя некоторые цифры, опубликованные сегодня, могут показаться странными, моделирование показывает, что в стране все еще есть возможность контролировать эпидемию", - заявила чиновница.
Эксперты предполагают, что первая волна эпидемии может закончиться к июлю или августу. Через некоторое время последуют меньшие волны.
Чтобы сдержать распространение коронавируса, местные власти в Канаде приказали закрыть большинство предприятий, деятельность которых не критична для национальной безопасности. Статистическое управление Канады сообщило, что в марте работу потеряли около одного миллиона человек, а уровень безработицы вырос до 7,8%.
По другим данным, которыми оперирует правительство, с 15 марта за помощью по безработице обратились более 5 миллионов канадцев. Это свидетельствует о том, что реальный уровень безработицы приближается к 25%. Власти Канады объявили, что выделяют на ликвидацию последствий пандемии более 78 миллиардов долларов.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна не сможет вернуться к нормальной жизни, пока не будет разработана вакцина.
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