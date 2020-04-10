Пів трильйона євро - на боротьбу з коронавірусом. У Євросоюзі в режимі відеоконференції ухвалили фінансовий пакет допомоги для підтримки економіки країн євроблоку. Міністри фінансів країн-членів ЄС розподілять пакет за трьома напрямками - підтримка країн, які найбільше потерпають від пандемії, кредитування підприємств і фінансування плану щодо захисту робочих місць. У ЄС економічний план назвали найважливішим в їхній історії.