Перепустка на вхід: кого беруть із собою на прогулянки винахідливі дніпряни [ Редактировать ]
Тварина - не розкіш, а перепустка на вхід. І це не жарт чи крилатий вислів, а вимога часу. Через посилення карантину по всій країні гуляти у парках, скверах або лісом можна лише тим, хто має домашнього улюбленця. Найвинахідливішими виявилися жителі Дніпра. Кого беруть із собою на прогулянки - розповість Олена Мендалюк.
Знайомтесь, це шестирічна Нессі та восьмимісячний Вася. Їхні власниці не можуть натішитися своїми улюбленцями.
Поліна Фумеченко, власниця собак:
Несси любит много гулять, много кушать, защищает все из нащей семьи и себя не дает в обиду.
Влада Фумиченко, власниця собак:
Вася он очень любит есть, когда ему ставят тарелки, он за две секкунді ее сьедает уже. Он спит очень долго. И гуляет тоже не дает себя в обиду.
Ці чотирилапі відчиняють перед дівчатами всі парки та сквери міста. Адже на час карантину в місцях відпочинку можна бути лише власникам домашніх тварин. Дівчата готові й з іншими поділитися своїми улюбленцями - на кілька годин для прогулянки. Ідея віддавати "на прокат" собак спала на думку їхньому батькові Сергієві. Грошей за це не братимуть, кажуть: плата за вигул - ласощі.
Сергій Фумеченко, власник собак:
Финансовой составляющей в этом нет, но чего греха таить. Естественно нам будет приятно если наших собачек кто-то там покормит в плане того. Вот кому-то понравится Неська и скажет: о, а давайте мы ей мороженое купим.
Чи не вся набережна Дніпра тепер у підпорядкуванні ось цього красеня - кота Шелдона.
Окрім Шелдона та його власниці Катерини ані душі. Дівчина вже втретє вигулює свого кота на повідці. Каже, на набережну чи в парк виходить лише із Шелдоном, інакше - не пускають.
Катерина, власниця кота:
За столько времени людям немного хочется сменить вид перед собой. Помимо 4 стен и балкона или там до магазина, хочется немного на зелень посмотреть там птичек послушать и животным это хорошо. Мне с породой просто повезло. Тут еще порода такая, что им желательно гулять. Они как собаки можно сказать.
Винахідливості дніпровцям не позичати, та й з почуттям гумору в них усе гаразд. У кого немає ні кота, ні собаки, той гуляти ходить с куркою.
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