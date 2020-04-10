Коронавірус в Україні: у чому секрет миколаївського феномену та чому на Прикарпатті гине найбільше людей [ Редактировать ]
Як кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я - тести, тести і ще раз тести. Така у них сьогодні порада для кожної країни. Бо без цього не можливо зрозуміти справжній масштаб поширення коронавірусу та виробити ефективний захист.
Ось за одну добу в Україні - 311 нових випадків зараження. Загалом лабораторно підтверджених інфікованих - 2203. Від коронавірусу вилікувався - 61 українець, 69 - загинули. Лідерство, як і раніше, у Чернівецької області - там 366 підтверджених випадків. У Києві не набагато менше. (348) В Івано-Франківській області - 254. Далі йдуть - Тернопільщина (196) та Вінничина. (119)
У деяких областях серйозно розглядають можливість запровадження комендантської години і максимальне обмеження пересування людей і транспорту. Ось Закарпаття, Львівщина, Волинь - там від завтрашнього обіду й до понеділка діятимуть обмеження. В Чернівецькій області на вихідних не працюватимуть магазини та заправки.
Однак, є і дивні речі - у Миколаївській області досі офіційно нуль випадків зараження. Чому? Коли, приміром, президент поставив це питання посадовцям - почув у відповідь, що на Миколаївщині проводиться дуже мало тестувань. Напередодні туди приїздила урядова комісія.
Отже, в чому секрет миколаївського феномену? Чому на Прикарпатті від СOVID-19 гине найбільше людей? І хто винен у тому, що стався спалах коронавірусу в містечку на Дніпропетровщині. Про все це - наші кореспонденти далі.
Прикарпаття, на жаль, і надалі лідирує за кількістю летальних випадків від COVID-19. При чому їх побільшало саме цього тижня. Зараз це 2 десятки померлих, чверть від усіх смертей по країні.
Вік померлих - від тридцяти семи до дев'яноста років. Переважно це жінки. Примітно і те, що коронавірус у більшості загиблих діагностували вже після смерті. Між прикарпатцями ширяться думки, що роблять це спеціально, бо за державний кошт лікують лише тих, у кого інфекцію підтверджено. Невтішну статистику чиновники пояснюють насамперед легковажністю людей. Найбільше інфікованих по області зараз в Івано-Франківську та Надвірянському районі.
Ірина Кобельська, заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:
Багато летальних випадків пов'язані із супутніми захворюваннями. Говоримо і про вік. Це 55-60 років. Не можемо говорити про те що у нас в області така ситуація пов'язана із неналежним наданням медичної допомоги.
Великою смертністю на Прикарпатті вже зацікавилися в МОЗі. І сьогодні в область вирушила спеціальна комісія, яка детально розгляне всі летальні випадки з COVID-19. Працюватимуть фахівці - два дні.
Володимир Чемний, заступник департаменту охорони здоров'я:
Потім за результатами проведеної інспекції будуть відповідні наради в департаменті охорони здоров’я. І будуть прийняті певні висновки.
За даними уряду, лікарні Івано-Франківщини найгірше в країні забезпечені засобами індивідуального захисту всього на 46 відсотків. Тому зростає і кількість інфікованих медиків, нині їх в області вже більше трьох десятків.
Віталій Федорів, в.о. голови Івано-Франківської ОДА:
Ми будемо отримувати гуманітарну допомогу, ми створили благодійний фонд, який включається з понеділка в роботу щодо закупівлі відповідних засобів. Зараз є багато спекулятивних речей. Багато фірм пропонують товари сумнівної якості. Ми готові купити, а не дають сертифікат
Вводити комендантську годину на вихідних, як рекомендував усім західним областям Кабмін, ні Прикарпаття, ні Тернопільщина не планує. Та обмеження, які були раніше введені, діятимуть і надалі.
Сергій Надал, міський голова Тернополя:
Ще раз наголошує є постанова кабінету міністрів яка носить рекомендаційних характер. Коли оголошена надзвичайна ситуація в тому чи іншому населеному пункті, відповідні обмежувальні заходи має право приймати комісія з надзвичайних ситуацій.
Тим часом кількість хворих на СOVID-19 на Тернопільщині зростає. Щоправда, фактично 5 днів в області не робили лабораторного тестів на коронавірус банально через брак тест-систем. Тим часом у медичній сфері назріває скандал. Працівники Кременецької та Почаївської лікарень заявили, що їм не виплачують зарплати. Багато з них уже звільнилося. Боргують зароблене і в Монастириську, де сьогодні найбільше хворих по області.
Павло Дронь, заступник голови Монастириської райдержадміністрації:
Їм не все виплатили, частину виплатили. Частину було виплачено якийсь аванс. Доплат ті які обіцяли сто відсотків. Двісті відсотків поки що нема.
На цьому в мене поки все. А от що відбувається у найбільш благополучному регіоні України - у Миколаївській області - розповість моя колега Марина Михайловська.
І справді, Миколаївщина зараз є такою собі білою плямою на карті поширення COVID-19 в Україні. За даними на сьогоднішній ранок – жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Тож в інтернеті Миколаївщина вже стала героєм інтернет-мемів. У соцмережах жартують, що просто вірус не може сюди дістатися непроїзною трасою Кропивницький-Миколаїв. Та якщо серйозно, то підозри на COVID-19 в області все ж є. Загалом у більш як сотні людей, однак результати тестів виявилися негативні. Головний санлікар області пояснює нульовий рівень захворюваності так:
Володимир Клочко, головний санітарний лікар Миколаївської області:
Наша область, когда мы начали контролировать приезд из-за границы, за весь период получила всего лишь 2003 человека, за которыми было установлено наблюдение.
На миколаївським феноменом зацікавилися і в Києві. Напередодні сюди з інспекцією приїжджав головний санітарний лікар України. Перевірив весь ланцюг виявлення хворих. Претензій до роботи медиків та вірусологів з лабораторії не було. Та упущення комісія все ж запідозрила на першому етапі спілкування з хворими.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Є, можливо, питання зараз в алгоритмах тестування саме при першій зустрічі пацієнта з лікарем і перенаправленням для відбору зразків. Ці питання ми сьогодні обговорили, побачимо динаміку і результат змін до кінця тижня.
Тим часом обстановка в Миколаєві, та й по всій області загалом спокійна. Але нульові показники захворюваності трохи розслабили жителів і дехто ігнорує карантинні вимоги. Це добре видно, якщо пройтися містом.
Альберт, житель Миколаєва:
Дома сижу, не выхожу, вышел скупиться немного. - Чому ви без маски? - А… маска є. А где она?
Чому ви не дотримуєтеся масочного режиму? - Дотримуємся. - А чому зараз без маски? - Це не місце, де її обов'язково треба носити.
Офіційно на Миколаївщині всі ринки закриті. Але не всі продавці дотримуються обмежень.
Ольга, продавчиня газетного кіоску:
Добрий день! А ви працюєте? - Да. - А чому? - Ну газеты люди читают.
Ви не боїтесь заразитися? - Нет. - Чому? - У меня иммунитет.
В області зараз активно працюють піші патрулі з поліцейських та нацгвардійців. Вони перевіряють парки, стадіони та пляжі. Утім порушників поки не штрафують, лише попереджають. До речі, зараз 2 екіпажі патрульної поліції перебувають на самоізоляції, бо кілька днів тому вони спілкувалися з пасажирами транзитного авто, де була дитина, хвора на коронавірус. Треба також сказати, що пасажирського міжобласного та приміського сполучення в регіоні не має. Але приватний транспорт пересувається вільно.
На цьому у мене все, а от що відбувається на Дніпропетровщині - знає Олена Мендалюк. Їй слово.
На Дніпропетровщині через порушення карантину стався спалах у Першотравенську. Одна з релігійних організацій, попри заборону, проводила навчання. На них з'їхалося понад 500 людей, із різних країн. З-поміж присутніх СOVID-19 офіційно підтверджено: у жителя Росії, у мешканців Першотравенська, Новомосковська, Павлограда та Петропавлівки. Одну з пацієнток у критичному стані привезли до обласної лікарні Мечникова.
Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова:
Сразу же подключили аппарат ИВЛ. Провели все иследования лабораторные, еще раз подствердили СOVID-19. Провели терапию, которая позволила сохранить все жизнено важные органы. Мы надеемся, что она обязательно выживет.
У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм. В релігійній організації - провели обшуки, аби з’ясувати - скільки ж людей у зоні ризику.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
За списками, вказаними у біблійській школі, знаходилось понад 500 осіб, из них близько 200 осіб - це мешканці нашої області, які зараз контролюються правоохоронними органами та медиками, щоб вони знаходились на самоізоляції. Також встановлено близько 20 осіб, які контактували з цими людьми. Також поліцейські збирають дані щодо їх осіб, більшість вже встановлені, з деякими вже підписані інформаційні згоди на самоізоляцію.
В обласному лабораторному центрі продовжують перевіряти аналізи на СOVID-19. За останню добу провели більше 200 тестів.
Олександр Штепа, директора Дніпропетровського обласного лабораторного центру:
Перше - це розробка біоматеріалів, далі ми займаємося виділенням РНК-віруса, десь на протязі 6 годин, після цього йде знову підготовка обладнання, про яке я вам говорив і тоді вже проводиться реакція, ампліфікація яка проходе на протязі 2 годин. Тому це дуже значний час.
Загалом лабораторія вже провела близько 800 ПЛР-досліджень. Позитивні результати показали 52 зразки.
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