Комендантська година та надсуворі обмеження. Та ще й у період Пасхальних святкувань. Карантинні заходи в Ізраїлі - безпрецедентні навіть для цієї країни, звиклої жити за чіткими правилами інколи воєнного часу. Тож що відбувається в Ізраїлі зараз, і що буде наступного тижня? Антон Готліб - розповість.

Заходи - найжорсткіші. Міста, де багато хворих, блокує армія. У таких переважно живуть ультра-ортодокси. Одне з них - містечко Бней-Брак. По периметру загородження з дроту. Поліція проводить там регулярні рейди, викриваючи підпільні синагоги і місця незаконного зібрання людей.

Правоохоронці провели спецоперацію, щоб знайти і затримати релігійного жителя Хайфи, який вирушив у Єрусалим - святкувати Песах із родичами. Незадовго до цього йому діагностували коронавірус, і він про це знав. Тому поліцейські перекрили головне шосе і зупинили автобус, яким чоловік їхав.

У тебе виявили коронавірус, МОЗ тебе інформувало про це ще два дні тому. Ти порушив закон, і ми тебе затримуємо.

Порушника під конвоєм доправили в лікарню. А після - на нього чекає суд, і можливо 7 років ув'язнення! За порушення карантину і непокору владі карають безжально. Ось чоловік відмовляється пред'явити паспорт інспектору Міністерства охорони здоров'я, потім демонстративно чхає на нього. Наслідок такої поведінки - тисяча двісті євро штрафу і кримінальне провадження.

Міккі Розенфельд, представник поліції Ізраїлю:

Ізраїльська поліція робить усе, щоб запобігти поширенню інфекції. На першому етапі ми встановили контрольно-пропускні пункти на всіх головних автомагістралях. Правоохоронці та прикордонники-спецпризначенці патрулюють і блокують райони з метою зупинити переміщення людей із міста в місто.

Це вже не рекомендації, а пряма заборона. У переддень свята Песах влада запровадила герметичний карантин.

Зараз до всього, що відбувається в Ізраїлі можна застосувати формулювання - вперше в історії. Тож, уперше держави в мирний час оголосили комендантську годину. Протягом доби, під час святкування Песаху, ізраїльтянам було заборонено залишати свої будинки під жодним приводом. Навіть для купівлі продуктів.

Винятків тільки два. Якщо під загрозою життя і треба терміново дістатися лікарні. Та для цього пропонують викликати швидку. Або, щоб вигуляти собаку - але не далі, ніж за сто метрів від помешкання і тільки поодинці.

Песах - це свято звільнення від рабства. В Ізраїлі його прийнято відзначати пишним застіллям. Та не цього разу.

Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Громадяни Ізраїлю, цей тиждень є доленосним для світу і для Ізраїлю. Ці дні визначать майбутнє боротьби з коронавірусом - прогрес чи відступ, а для багатьох - життя чи смерть. Ми бачили, що сталося місяць тому під час свята Пурим вірус швидко поширився. Скажу так дохідливо, як тільки це можливо: кожен проведе пасхальну трапезу наодинці. Святкуйте тільки у вузькому колі сім'ї, з тими, хто зараз поруч.

Пурім цього року відзначали 9 березня. Обмежень ще не було. І саме після свята почався спалах інфекції. Повторити цю помилку влада не хоче. Тож і православний Великдень теж відзначатимуть з небаченими обмеженнями. Церемонія сходження Благодатного вогню відбудеться, знову ж таки, уперше, без прочан. У Храм допустять тільки десятьох людей, зокрема й патріарха. Із різних країн, у тому числі з України, прилетять літаки, дипломати передадуть екіпажам вогонь, відтак його доправлять до вірян.

Усі в'їзди-виїзди з міст перекриті блок-постами. Поліцейські патрулі посилені військовими. Позитивна тенденція очевидна - кількість тестів на коронавірус зростає, кількість хворих - знижується. Смертність відносно невелика - менше сотні загиблих. Якщо так і піде й далі - через 10 днів уряд обіцяє перші послаблення.