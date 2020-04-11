По состоянию на 07:00 субботы, 11 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 случай летальный.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Медицинских сил ВС Украины.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 20 человек.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - говорится в сообщении.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены и не подвергать себя и свою семью опасности лишними контактами.

Напомним, что по состоянию на 09:00 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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