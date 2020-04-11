В ВСУ зафиксировано уже 10 случаев коронавируса [ Редактировать ]
По состоянию на 07:00 субботы, 11 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 случай летальный.
Об этом сообщили в пресс-службе Командования Медицинских сил ВС Украины.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 20 человек.
"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - говорится в сообщении.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены и не подвергать себя и свою семью опасности лишними контактами.
Напомним, что по состоянию на 09:00 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также мы писали о том, что в Николаевской области зафиксировали первые случаи коронавируса.
по теме
Дональд Трамп оприлюднив прогнози відновлення американської економіки
Наскільки серйозного удару завдав карантин економіці США, та коли він скінчиться і як швидко у Штатах відновиться ділова активність?
Івано-Франківщина очолила анти-рейтинг захворювань на коронавірус
Лідером за кількість померлих пацієнтів від інфекції і досі лишається Івано-Франківщина - у чому причина такої великої смертності?
У ЗСУ зафіксували першу смерть від коронавірусу
Померла жінка, працівник однієї з військових частин з Івано-Франківської області
С 6 апреля в Украине ужесточили карантин: что запрещено
Список ограничений, которые действуют с понедельника, 6 апреля
Роженица в Ивано-Франковске умерла не от коронавируса, - мэр
Женщина родила недоношенного ребенка