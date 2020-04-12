В Киеве коронавирус нашли еще у 20 человек: карта заболеваемости по районам [ Редактировать ]
За минувшие сутки еще 20 киевлян заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. В столице 416 подтвержденных случаев заболевания, семь человек умерли. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
За последние сутки инфекция была выявлена у 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Среди киевлян, которые заболели за прошедшие сутки - один медик. Госпитализированы четверо пациентов. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.
Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в следующих районах Киева:
- Голосеевский +2;
- Дарницкий +3;
- Деснянский +2;
- Днепровский +2;
- Оболонский +0;
- Печерский +10;
- Подольский +0;
- Святошинский +1;
- Соломенский +0;
- Шевченковский +0.
"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник - Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя!"- призвал Виталий Кличко.
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