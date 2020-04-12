За минувшие сутки еще 20 киевлян заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. В столице 416 подтвержденных случаев заболевания, семь человек умерли. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки инфекция была выявлена у 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Среди киевлян, которые заболели за прошедшие сутки - один медик. Госпитализированы четверо пациентов. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в следующих районах Киева:

Голосеевский +2;

Дарницкий +3;

Деснянский +2;

Днепровский +2;

Оболонский +0;

Печерский +10;

Подольский +0;

Святошинский +1;

Соломенский +0;

Шевченковский +0.

"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник - Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя!"- призвал Виталий Кличко.