За минувшие сутки в Киеве коронавирус COVID-19 выявили у 79 человек. Это новый "рекорд" для столицы Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них - шесть медиков. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Виталий Кличко.

63 случая заболевания были подтверждены в Киево-Печерской Лавре, поэтому она закрывается на карантин. В святыне уже 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Среди заболевших киевлян 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. В больницы госпитализировали 7 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Виталий Кличко также сообщил, что диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус. За прошедшие сутки лабораторно подтверждены случаи коронавируса в следующих районах столицы:

Печерский +63;

Шевченковский +5;

Соломенский +7;

Днепровский +2;

Святошинский +1;

Деснянский +1;

Днепровский 0;

Голосеевский 0;

Оболонский 0;

Дарницкий 0.

Карта распространения коронавируса в Киеве: