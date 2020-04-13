Коронавирусом заболели еще 79 киевлян, двое умерли [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Киеве коронавирус COVID-19 выявили у 79 человек. Это новый "рекорд" для столицы Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них - шесть медиков. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Виталий Кличко.
63 случая заболевания были подтверждены в Киево-Печерской Лавре, поэтому она закрывается на карантин. В святыне уже 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Среди заболевших киевлян 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. В больницы госпитализировали 7 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Виталий Кличко также сообщил, что диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус. За прошедшие сутки лабораторно подтверждены случаи коронавируса в следующих районах столицы:
Печерский +63;
Шевченковский +5;
Соломенский +7;
Днепровский +2;
Святошинский +1;
Деснянский +1;
Днепровский 0;
Голосеевский 0;
Оболонский 0;
Дарницкий 0.
Карта распространения коронавируса в Киеве:
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