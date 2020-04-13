По состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Количество смертей возросло до 93.

Показатель выздоровления от COVID-19 третий день превышает смертность и на сегодня составляет 97 человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в Украине заражаются коронавирусом уже не десятки, а сотни.