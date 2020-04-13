Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Коронавирус/ Фото: Getty Images
По состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Количество смертей возросло до 93.
Показатель выздоровления от COVID-19 третий день превышает смертность и на сегодня составляет 97 человек.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в Украине заражаются коронавирусом уже не десятки, а сотни.
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