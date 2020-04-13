Из Киево-Печерской лавры госпитализировали 47-летнего мужчину с коронавирусом. 13 апреля он умер. В УПЦ сообщили, что причины смерти еще неизвестны.

Также отметили, что у монаха, который умер вчера, коронавирус не подтвердили. Но он лежал в больнице с пневмонией и имел ряд хронических заболеваний.

Всего из лавры госпитализированы 12 человек, болеют - более 90 церковников.

Ранее мы писали о том, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.