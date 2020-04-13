В Украине начнут тестирование трансграничной электронной подписи [ Редактировать ]
Страны Восточного Партнерства ЕС выбрали Украину базой для испытания электронной подписи.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
По информации, пилотный проект будет направлен на проверку взаимодействия между собой электронных подписей.
Отмечается, что в случае успеха украинские бизнесмены и государственные структуры смогут подписывать соглашения с иностранными инвесторами.
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