Страны Восточного Партнерства ЕС выбрали Украину базой для испытания электронной подписи.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По информации, пилотный проект будет направлен на проверку взаимодействия между собой электронных подписей.

Отмечается, что в случае успеха украинские бизнесмены и государственные структуры смогут подписывать соглашения с иностранными инвесторами.

Читайте также, в Украине начали введение электронного студенческого билета. Документ можно будет загрузить в приложение "Дия".