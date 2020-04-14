Україна отримає від Світового банку $135 мільйонів на медичну реформу [ Редактировать ]
135 мільйонів доларів отримає Україна від Світового банку. Гроші дають на модернізацію системи охорони здоров'я та протидію епідемії COVID-19.
На боротьбу з вірусом передбачено чверть суми. Решту планують витратити у межах медичної реформи, зокрема, закупити сучасне обладнання для відділень екстреної допомоги.
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