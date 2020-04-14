У двух сотрудников Запорожской атомной электростанции подтвержден коронавирус. Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация.

"Расширилась площадь заражения. В частности, в городе Энергодар. Выявлено три случая заболевания коронавирусом, два из которых - у работников атомной электростанции. Сейчас необходимо проверить всех работников Запорожской АЭС на случай заболевания", - сообщил и. о. директора Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины, главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов.

Энергодар был признан территорией карантинной зоны, введены ограничения по передвижению жителей, а также ограничен выезд или въезд в город. Сейчас в Энергодаре изучают контакты заболевших и проводят дезинфекция.

После введения в Украине карантина для сдерживания распространения коронавируса, на атомных электростанциях сменился режим работы. На Запорожской АЭС весь оперативный персонал, который работает непосредственно с ядерной установкой, изолирован на территории станции. Люди не имеют права покидать ЗАЭС до завершения эпидемии.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе, на нее приходится пятая часть вырабатываемой в Украине электроэнергии.