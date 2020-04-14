У США надумали судити Китай за поширення коронавірусу [ Редактировать ]
Тим часом сама КНР стане фігурантом розслідування, яке ініціював Конгрес США. Дослідити дії Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров'я планують у сенатському комітеті з питань внутрішньої безпеки.
Масштабне розслідування має дати відповіді щодо того, як саме виникла та поширилася епідемія коронавірусу. Нагадаю, раніше США та ЄС звинуватили Росію та Китай у поширенні дезінформації щодо коронавірусу.
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