Сімейне протистояння в Одесі: молодий батько не може побачити свою дитину попри рішення суду [ Редактировать ]
Недосконале законодавство. Саме цю загальну проблему демонструє історія з Одеси. Чому протягом двох років, попри судові рішення, молодий батько не може побачити свою дитину з'ясовували наші кореспонденти.
Це фото зроблене на початку дві тисячі вісімнадцятого. Павло Мараховський тримає маленького Ернеста - їхнього з Ксенією спільного сина. За кілька місяців подружжя посварилося: відтоді батько жодного разу не бачив хлопчика. Розповідає: разом із своєю матір'ю Ксенія спочатку влаштувала скандал, звинуватила Павла у побитті тещі. І хоча поліція не знайшла цьому підтвердження - жінка й досі не дозволяє чоловікові спілкуватися з дитиною.
Павло Мараховський, батько дитини:
Как позже начало проясняться, они попытались построить ряд ложных обвинений в мой адрес с целью того, чтобы лишить родительских прав и манипулировать ребенком с сильной позиции Чтобы у них появилась четкая возможность давать видеться или не давать видеться, абсолютно определять судьбу ребенка и моих встреч с ребенком.
Щоби бачити сина, Павло звернувся до опікунської ради: і та дозволила йому спілкуватися з хлопчиком протягом кількох годин на тиждень. Втім, Ксенія відмовилась виконувати це рішення. Тоді чоловік звернувся до суду, та вигравши процес - разом з виконавчою службою прийшов до сина. Втім, виконавців до квартири не пустили охоронці, яких заздалегідь найняла Ксенія.
"Ксения Дмитриевна, Вы можете выйти с ребенком сюда? То, что сейчас здесь происходит это ляжет в основу уголовного производства за умышленное не исполнение решения суда!"
Далі державні виконавці звернулися до Поліції: за фактом не виконання рішення суду. Тепер цьому розслідуванню немає кінця-краю - скаржиться адвокат Павла.
Інна Мажеру, адвокат Павла Мараховського:
И дальше начинаются новые круги ада, рассмотрение этого дела в полиции, полиция у нас сейчас очень загружена, дела затягиваются, долго расследуются и очень редко доходят до суда - хотя расследовать и рассматривать здесь вообще нечего! Есть решение - оно не исполнено объективная сторона преступления доказана абсолютно!
Водночас колишня дружина подала Власний судовий позов проти Павла. Вимагає від нього виплачувати аліменти - по три тисячі євро щомісяця. Адвокат вважає: це є підтвердженням того, що мати маніпулює дитиною задля меркантильних інтересів.
Інна Мажеру, адвокат Павла Мараховського:
Я считаю, что мама запросила заоблачные алименты причем, алименты и на свое содержание, и на содержание ребенка. Это говорит о том, что мама хочет быть содержанкой и на эти алименты жить. То есть за всем за этим, в конечном счете, стоят деньги.
При цьому Інна Мажеру зазначає: весь цей час найбільше страждає дитина. І подібних історій по країні - тисячі. Саме тому, за думкою адвоката, треба негайно Посилювати відповідальність матерів за невиконання рішень суддів та опікунських органів. А для цього, мовляв, насамперед треба вносити зміни у Сімейний кодекс. Наразі документ дуже розпливчато трактує таку відповідальність. І цим користуються.
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