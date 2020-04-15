Україна допомагає країнам НАТО під час пандемії коронавірусу, - про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Зокрема, українські повітряні судна досить тривалий час доставляють медичне обладнання з Китаю до Європи.

Нагадаємо, днями найбільший у світі літак АН-225 "Мрія" доправив до Варшави медзасоби для боротьби з коронавірусом. Це 7 мільйонів масок, захисні шоломи та спеціальне устаткування.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО: