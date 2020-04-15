Україна посилює партнерство з НАТО - Єнс Столтенберг [ Редактировать ]
Україна допомагає країнам НАТО під час пандемії коронавірусу, - про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Зокрема, українські повітряні судна досить тривалий час доставляють медичне обладнання з Китаю до Європи.
Нагадаємо, днями найбільший у світі літак АН-225 "Мрія" доправив до Варшави медзасоби для боротьби з коронавірусом. Це 7 мільйонів масок, захисні шоломи та спеціальне устаткування.
Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:
Я бачив ці літаки - вони величезні, у них є величезні можливості, й українські літаки демонструють, як НАТО працює з партнером - Україною, щоб забезпечити повітряні перевезення для союзників із альянсу. Разом ми можемо реагувати на спільні виклики, зокрема й цю пандемію. Ми нині обговорюємо, як посилити партнерство з Україною.
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