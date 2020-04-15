Кімната на замовлення. Фірма в Нідерландах виробляє портативні міні-будиночки, в яких можна безпечно зустрічатися з хворими на коронавірус. Всередині кабінки обладнані захисним склом і аудіоапаратурою. Їх надають в оренду - здебільшого будинкам для літніх людей.

Виробники кажуть: прибутку отримують небагато. Натомість пишаються тим, що допомагають пацієнтам та їхнім родичам підтримувати зв'язок навіть в умовах ізоляції.