Во вторник, 14 апреля, во Львове скончался 71-летний пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник в Facebook.

По информации местных СМИ, мужчина был госпитализирован в областную больницу, 13 апреля. У него было воспаление легких, а также сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет.

"К сожалению, опять печальные новости, сегодня ночью умер больной с подозрением на COVID-19 - мужчина 71 лет", - сообщил Берник.

Также врач сообщил, что за сутки в больницу обратилось 45 человек, из них 13 были госпитализированы. Всего в больнице находится 86 человек, 37 из которых с подтвержденным коронавирусом. Состояние 20 пациентов оценивается как тяжелое, они ожидают результатов ПЦР-тестирования.

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