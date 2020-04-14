Во Львове умер пациент с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
Во вторник, 14 апреля, во Львове скончался 71-летний пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник в Facebook.
По информации местных СМИ, мужчина был госпитализирован в областную больницу, 13 апреля. У него было воспаление легких, а также сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет.
"К сожалению, опять печальные новости, сегодня ночью умер больной с подозрением на COVID-19 - мужчина 71 лет", - сообщил Берник.
Также врач сообщил, что за сутки в больницу обратилось 45 человек, из них 13 были госпитализированы. Всего в больнице находится 86 человек, 37 из которых с подтвержденным коронавирусом. Состояние 20 пациентов оценивается как тяжелое, они ожидают результатов ПЦР-тестирования.
Смотрите также последнюю статистику коронавируса в Украине.
по теме
Коронавирус в Украине: последняя статистика
Отмечается, что за сутки инфекцию выявили у 270 человек
Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 3000
В понедельник, 13 апреля, по состоянию на 9:00, в Украине зафиксировано 3102 случая коронавируса
В Николаевской области число зараженных коронавирусом резко возросло
Зарегистрировано 5 подтвержденных случаев
Коронавирус в Украине: последние сведения
По состоянию на понедельник, 13 апреля, официально подтверждено 2777 случаев
"Сказали сидеть дома и пить противовирусные": как киевлянин умер от пневмонии
Днями в Киеве от коронавируса умер 30-летний Кирилл Вьюшин