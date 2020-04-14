В Гренландии впервые в мире от коронавируса выздоровели все заболевшие. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

На острове, который является автономией в составе Дании, за все время было выявлено 11 случаев заболевания, но все они закончились выздоровлением. Таким образом Гренландия стала первой территорией в мире полностью поборовшей инфекцию.

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Случаи заболевания были обнаружены с середины марта до начала апреля в столице автономии - городе Нуук. При этом с 4 апреля на острове не было выявлено ни одного нового случая. Всего в Гренландии более 900 человек прошли тест на COVID-19 с момента обнаружения первого случая болезни.

Местное издание High North News пишет, что в связи с выздоровлением всех больных, премьер-министр Ким Кильсе объявил, что власти планируют постепенное открытие столицы автономии и снятие карантина.

Напомним, в Ивано-Франковске медики массово "слягли" из-за коронавируса.