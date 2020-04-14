В Ивано-Франковске зафиксировали недостаток работников в больницах из-за того, что на больничных находятся 430 медработников. Об этом на заседании исполнительного комитета горсовета сказала начальник управления здравоохранения Мария Бойко, передает "Укринформ".

По ее словам, в числе больных медиков 124 работника из Центра первичной медицинской и консультационно-диагностической помощи, еще 306 человек - медики других больниц. Эти цифры свидетельствуют, что большое количество медицинского персонала выбыло из своей профессиональной деятельности, сказала Бойко.

Она заметила, что не у всех медиков COVID-19, в то же время все они находятся на лечении в медучреждениях - более 30 медиков лечатся в Центральной городской клинической больнице, еще 9 - в городской больнице №1, около 20 - в областной инфекционной.

Нам очень необходимы медработники в наши больницы. Те, которые работают, уже очень истощены. Очень нужны медсестры и санитарки. Мы готовы брать по соглашению людей, которые согласятся.

По официальной информации, в Ивано-Франковске в течение последних недель к семейным врачам обратились 6,5 тысячи человек с лихорадкой, а с признаками гриппа и ОРВИ - еще почти 7 тысяч взрослых и 3,2 тысячи детей. Онлайн-консультации врачей получили почти 20 тысяч франковцев.

На прошлой неделе в Ивано-Франковске умерла врач. Вчера умерли две медсестры: в Богородчанском районе и в городе Яремче. Пока не известно, была ли у медиков коронавирусная инфекция, ждут результаты исследования.

Отметим, что в Черновицкой области коронавирус подтвердили у 73 медицинских работников, 10 из них работают в медучреждениях, где оказывают помощь больным коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что обнаружен новый штамм коронавируса. Обнаруженный тип инфекции "популярен" только в странах Европы.