В Ивано-Франковске медики массово "слягли" из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Ивано-Франковске зафиксировали недостаток работников в больницах из-за того, что на больничных находятся 430 медработников. Об этом на заседании исполнительного комитета горсовета сказала начальник управления здравоохранения Мария Бойко, передает "Укринформ".
По ее словам, в числе больных медиков 124 работника из Центра первичной медицинской и консультационно-диагностической помощи, еще 306 человек - медики других больниц. Эти цифры свидетельствуют, что большое количество медицинского персонала выбыло из своей профессиональной деятельности, сказала Бойко.
Она заметила, что не у всех медиков COVID-19, в то же время все они находятся на лечении в медучреждениях - более 30 медиков лечатся в Центральной городской клинической больнице, еще 9 - в городской больнице №1, около 20 - в областной инфекционной.
Нам очень необходимы медработники в наши больницы. Те, которые работают, уже очень истощены. Очень нужны медсестры и санитарки. Мы готовы брать по соглашению людей, которые согласятся.
По официальной информации, в Ивано-Франковске в течение последних недель к семейным врачам обратились 6,5 тысячи человек с лихорадкой, а с признаками гриппа и ОРВИ - еще почти 7 тысяч взрослых и 3,2 тысячи детей. Онлайн-консультации врачей получили почти 20 тысяч франковцев.
На прошлой неделе в Ивано-Франковске умерла врач. Вчера умерли две медсестры: в Богородчанском районе и в городе Яремче. Пока не известно, была ли у медиков коронавирусная инфекция, ждут результаты исследования.
Отметим, что в Черновицкой области коронавирус подтвердили у 73 медицинских работников, 10 из них работают в медучреждениях, где оказывают помощь больным коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что обнаружен новый штамм коронавируса. Обнаруженный тип инфекции "популярен" только в странах Европы.
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