Лидеры Евросоюза готовят "план Маршалла" [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, лидеры Европейского союза из-за пандемии коронавируса обсудят пакет мер стимулирования экономики, подобный "плану Маршалла". Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Politico.
До этого обсуждалась стратегия стимулирования с послами стран-участниц ЕС.
"И когда я говорю "план Маршалла", я имею в виду серьезные амбиции", - добавил он.
Он также подчеркнул, что ущерб от экономического шока означает, что "мы должны быть очень активными, очень скоро". Мишель уточнил, что европейский план должен мобилизовать капитал ЕС.
Ожидается, что лидеры ЕС сегодня призовут Европейскую комиссию разработать новый план восстановления экономики.
Ранее Евросоюз договорился о закупке миллионов защитных масок и костюмов.
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