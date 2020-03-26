Ізоляція небезпечніша за хворобу: Дональд Трамп збирається скасувати карантин

Дональд Трамп у закритих колах обговорює можливість скасування всіх обмежень, запроваджених через корона вірус - чому президент думає про такий крок і чому лікарі проти?