Как подать документы на зачисление в первый класс в 2020 году/ Фото: mon.gov.ua

Из-за карантина школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс онлайн или переносить срок их приема на период после окончания карантина. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Министерства образования.

"Закон, принятый для предотвращения эпидемии COVID-19, позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина - это касается и учебных заведений. То есть прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе - онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы", - объяснила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Отмечается, что решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять основатель заведения общего среднего образования.

В частности, учредитель может разрешить подавать документы в сканированной форме по электронной почте без электронной цифровой подписи. Входящие документы, полученные таким образом, регистрируются отдельно от других документов с указанием электронного адреса отправителя и адресата.

Согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, сроки приема документов для зачисления в учреждения определяют органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. При этом срок приема заявлений не может быть менее месяца.

"Сроки приема документов для зачисления определяют на местах. Однако из-за эпидемиологической ситуации мы рекомендуем организовать этот процесс после карантина. Также напоминаем, что при зачислении в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний и компетенций ребенка. Это допустимо только для частных учебных заведений и специализированных учреждений системы культуры и спорта", - подчеркнула Любомира Мандзий.

Информация о сроках приема документов и способах их представления должна быть обнародована в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения и опубликована на сайтах учебных заведений.

Напомним, согласно Закону "О среднем образовании", структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения.

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