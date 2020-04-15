В Калуше в роддоме коронавирусом заразились 14 медиков/ Фото: sq.com.ua

В Калуше в роддоме на COVID-19 заболели 14 медицинских работников. Об этом сообщили на брифинге в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Согласно данным, инфицирование коронавирусом подтвердили у 10 медицинских сестер, анестезиолога и трех акушеров-гинекологов.

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Роддом закрыли на карантин до стабилизации ситуации.

Отмечается, что беременных и пациентов медучреждения переведут в Ивано-Франковский областной перинатальный центр.

"В областном родильном разграничены потоки больных с подозрением или с подтвержденным COVID-19 и здоровых. Беременных будут доставлять каретами скорой медицинской помощи", - заявили в ОГА.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске медики массово "слегли" из-за коронавируса.