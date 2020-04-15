Коронавирус за сутки "захватил" 90 медиков [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 14 апреля, в Украине из 392 случаев заболевания коронавирусом 90 выявлено у медиков и 29 у детей. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки заболевших на COVID-19 у нас 392 человека в стране. Из них 29 детей и 90 медицинских работников. Госпитализировано за сутки 120 человек, из них 7 детей и 10 медицинских работников. Выздоровели за сутки 24 человека. Умерло 10 человек. Количество проведенных тестирований - 3636 методом ПЦР.
Таким образом, в Украине коронавирусом заболели почти 600 медиков.
Смотрите последние данные о зараженных в Украине по состоянию на 15 апреля.
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