За минувшие сутки, 14 апреля, в Украине из 392 случаев заболевания коронавирусом 90 выявлено у медиков и 29 у детей. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки заболевших на COVID-19 у нас 392 человека в стране. Из них 29 детей и 90 медицинских работников. Госпитализировано за сутки 120 человек, из них 7 детей и 10 медицинских работников. Выздоровели за сутки 24 человека. Умерло 10 человек. Количество проведенных тестирований - 3636 методом ПЦР.

Таким образом, в Украине коронавирусом заболели почти 600 медиков.

Смотрите последние данные о зараженных в Украине по состоянию на 15 апреля.