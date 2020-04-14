В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре введены карантинные ограничения из-за вирусной инфекции COVID-19 среди монахов, проведены медицинские обследования братии, помещения постоянно дезинфицируются.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) написал на своей странице в Фейсбук, комментируя ситуацию с инфицированием COVID-19 в Киево-Печерской лавре.

"Лавра находится на карантине, братия прошла медицинское обследование, а тем, кому необходимо, оказывается врачебная помощь. Также соблюдаются все необходимые санитарные нормы, проводится постоянная дезинфекция. Но все же самое главное - в храмах обители продолжает звучать молитва и совершаться Богослужения. Именно поэтому мы надеемся, что с Божьей помощью все со временем решится и врата Лавры вновь откроются для верующих", - отметил митрополит Антоний.

Владыка призвал взвешенно относиться к информации о заражении монахов лавры, поскольку никто не застрахован от болезни.

"Все могут попасть под удар. От самого простого человека до представителя высших эшелонов власти. Например, СМИ сообщили, что заболели 9 депутатов Верховной Рады. При этом сами народные избранники говорят, что в их рядах гораздо больше инфицированных. Это свидетельствует лишь об одном - никто не застрахован от вируса. Болеют все. Представители разных конфессий, чинов и регионов. Так или иначе, но это жизнь и к соответствующим испытаниям нужно относиться с холодной головой, без паники и тем более без нагнетания искусственной истерии", - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний призвал в непростой ситуации пандемии проявить взаимоподдержку и сдержанность.

"Странно и даже чисто по-человечески некрасиво выглядят попытки некоторых сил устроить самую настоящую "охоту на ведьм". Тем более, что прямо на данный момент нам бросают вызов по-настоящему серьезные опасности. В частности, пожар в Чернобыльской зоне, который может поглотить хранилища с радиоактивными отходами. Последствия этого могут стать поистине катастрофическими. По моему убеждению, именно на данное направление и нужно сейчас бросать все свои ресурсы и усилия, не отвлекаясь на разжигание страстей в тех ситуациях, где наоборот уместно хладнокровие и взаимоподдержка", - отметил владыка.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре рассказали о двух случаях смерти монахов и попросили молитв о здравии братии.