За допомогою квадрокоптерів волонтери оглядають територію Рівного та його околиць

Покласти край самовільним підпалам взялися добровольці у Рівному. Активісти поставили за мету очистити атмосферу над містом від диму сезонних пожеж. Тож боротьбу за чистоту повітря ведуть саме з повітря, обсервуючи міські терени за допомогою дронів.

Горить сухостій. Їдкий дим затягнув найбільший "спальний" район Рівного. Цю пожежу зафільмував дрон ландшафтного дизайнера Вадима Мельника.

Вадим Мельник, житель села Бармаки, ландшафтний дизайнер:

Я піднявся в другом кінці міста для зйомки по своїй роботі і побачив дим в районі Північного. Вже все було в розгарі, була поліція, МЧС і тушили потрохи. Ми це все знімали, ну і, зрештою, дивились, наскільки, де ще вогонь розповсюджується.

Вадим Мельник - один з учасників "квадрокоптерного патруля". Це небайдужі мешканці Рівного, які борються з паліями за допомогою власних квадрокоптерів.

Достатньо просто пролетіти над ними і зависнути на пару хвилин і його чути вгорі. Люди бояться, піднімають голови і починають розбігатися.

Завдяки дронам волонтери можуть бачити місто та околиці та вчасно помітити підпали сухостою. І спрямувати туди рятувальників.

Дмитро Мельник, керівник пресслужби Головного управління ДСНС України у Рівненській області:

Виїжджає наш підрозділ - швидко ліквідовує. Тобто, пожежа не може поширитися на значно більшу площу.

З початку квітня лише у Рівненській області сталося понад півсотні пожеж. Вигоріло шістдесят гектарів. Усе - через необачне спалювання сухої трави.

Гляньте, що ви робити! Ви просто вбиваєте все навколо. І пожежних ви вбиваєте, як приїжджають на цей виклик.

Завдяки зйомкам патруля, двох паліїв оштрафували. Моніторинг з висоти пташиного лету волонтери влаштовують власним коштом.

Сергій Гупаленко, житель Рівного, фотограф:

Ми об'єдналися задля того, аби підсилити й допомогти в першу чергу ДСНС. Відкликаємося на всі їхні запити, повідомляємо про підпали, відслідковуємо розміри цих підпалів.

Попри карантин, випалювати траву люди не припинили. Щоправда, в квадрокоптерному патрулі кажуть, дрони над містом рівнян дисциплінують.

Зараз пропатрулював увесь район, де ми знаходимося, і тут видно багато ще сухостою. На щастя, тут не видно нікого на городах.

Скоро травневі свята, тож роботи у волонтерів додасться. Але, кажуть - готові запустити над Рівним десятки дронів, аби місто не труїли їдким димом. Тим паче, штрафи за самовільне випалювання сухої трави днями збільшили. Тепер порушникам доведеться заплатити від 3060 гривень до 153 тисяч гривень.