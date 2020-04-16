Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман пропонує ухвалити програму гнучкої відстрочки податкових платежів, яка передбачає запровадження на 12 місяців щоквартального графіку виплат нарахованих платежів на рівні 25%-50%-75%-100% і погашення залишку платежів у наступні 12 місяців.

На думку політика, це дозволить не тільки підтримати працюючі підприємства та зберегти робочі місця, а й відновити економічні процеси в країні після жорсткого карантину.

В ефірі одного з телеканалів він наголосив, що його пропозиція - цілком реальна для виконання.

"Зараз у підприємств виникає проблема сплати податків. Моя пропозиція - зробити програму "12\12". Перший рік - після карантину - дати можливість сплачувати податки щоквартально на рівні 25% від податків, які мають сплачувати (а далі - 50%, 75% і 100%). Це дасть можливість знизити податкове навантаження, - сказав Володимир Гройсман. - А наступні 12 місяців - повертати решту рівними частинами. Це підтримка для підприємств, щоб вони змогли зберегти зайнятість. Зупинене підприємство буде коштувати в рази дорожче".

Гройсман наголосив, що саме таке рішення - крок, який потрібен українцям і який в площині пропозицій, що вже висловлював політик. Мова про "нульові" кредити для підтримки бізнесу в разі збереження зайнятості, запровадження виплат на рівні мінімальної зарплати для тих, хто втратив роботу, а також додаткову доплату на рівні 22% (рівні ЄСВ) для працівників магазинів, аптек, заправок тощо.

Одночасно Володимир Гройсман назвав джерела коштів, які можуть забезпечити виплати і підтримати фінансову систему країни.

"Міжнародний валютний фонд - раз, Світовий банк - два, ЄС - три. Ми асоційований член ЄС, але інструменти співпраці (з ЄС) використовуються сьогодні неефективно", - додав Володимир Гройсман.