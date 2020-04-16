МОЗ досліджує масове зараження коронавірусом медиків Калинівської райлікарні: хто винен? [ Редактировать ]
Антирекорд зараження коронавірусом на Вінниччині. У Калинівці інфекцію підхопили, майже водночас 30 медиків - більшість з них у Калинівській районній лікарні. Чому захворіли ті, які, - здавалось би, - мали бути захищені?
Районна лікарня у Калинівці - на карантині. Проходи закриті стрічкою, територію патрулюють поліцейські. Біля адмінбудівлі черга. Це працівники районної лікарні, яких відправили на самоізоляцію. Сьогодні ж їм запропонували зробити ПЛР-дослідження. Кошти на це мали б виділити в обласній державній адміністрації. Та замість цього, тести проводять меценати і приватні лабораторії.
Людмила, медсестра:
Ми сидимо всі вдома на карантині. Ніхто не ходить на роботу через спалах, що відбувся. Ну і сьогодні попередили, щоб приїхати здати аналізи.
Вінниччина стала першою в сумній статистиці хворих на COVID-19 в Україні. Там серед 279 хворих на коронавірус - майже 40% медперсоналу. Найбільша кількість інфікованих у Калинівці та самій Вінниці. Обласна влада, в обличчі очільника ОДА Владислава Скальського на щоденних брифінгах заявляє, що до боротьби з пандемією регіон готовий. А приголомшливу статистику виправдовує поганим миттям рук.
Владислав Скальський, голова Вінницької обласної адміністрації:
Тут питання більше в особистій дисципліні кожного працівника, та контролю за дотриманням цієї дисципліни керівниками закладів. При чому, не тільки безпосередньо у медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами та побуті.
Такі заяви Скальського неабияк обурили медиків. Лікарі переконують: областна держадміністрація не забезпечила належний індивідуальний захист персоналу.
Олесь, працівник станції екстреної допомоги:
А взагалі, всього вистачає? Масок, костюмів? - Не зовсім. - Тобто, не вистачає? - Ні. На початок, на пік не було. Потім згодом видали.
Про "епідемію" в колективі медики на камеру говорити відмовляються. Побоюються звільнень, адже на останній нараді в обласній ОДА Владислав Скальський пригрозив ініціювати провадження проти лікарів, за начебто, недотримання правил у роботі.
Ні, ні. Я зараз таке наговорю, - не хочу.
Персонал лікарні жаліється, що медсестри отримували по три одноразові маски на тиждень роботи, а захисні костюми утилізували голими руками. Однак, на скарги лікарів обласна влада реагує погрозами відкрити провадження за порушення дисципліни. Ситуація набула розголосу, і сьогодні до районної лікарні навідалася інспекція з МОЗ.
Ольга Голубовська, лікарка-інфекціоніст, доктор медичних наук:
Министерство не только должно выпускать какие-то нормативные документы, но и смотреть, как в регионах имплементируется, как выполняется - так как прошла информация о том, что в Винницкой области достаточно много заболевших медицинских работников. Вот мы сейчас, лабораторный центр, проводят расследование. Вот они сейчас сидят, и смотрим - сколько они тестируют больных, как выявляют контактных.
Ця історія з масовими зараженнями на Вінниччині не перша. 5 років тому тут зафіксували спалах одразу двох видів гепатиту. Тоді в лікарні вірус підхопили майже одночасно кілька десятків дітей. Частина з них лікувалася від онкозахворювань. Однак за 5 років від Вінницької обласної держадміністрації родини не отримали жодної допомоги.
Галина Мороз, жителька Калинівки:
Коли ми переливали кров, то 2015 року 5 місяця, 26 числа нам виявили Гепатит-Б. Нам було його влито. Потім, на останній хімії, коли ми капали останню хімію - нам влили Гепатит-С. Нам ніхто не допомагав. Медики ні в чому не винні. Вони не захищені просто. Вони не захищені, бо чесно - доволі великі посадовці набивають краще кармани, чим щось купити цим медикам.
Лікарі (не на камеру) головною причиною інфікування колег усієї області, називають саме відсутність засобів індивідуального захисту, який керівництво ОДА і його очільник не забезпечили. Міністерська комісія також тепер перевіряє інформацію про те, що заражений персонал змушують брати відпустки за власний рахунок. І замість обіцяної компенсації в розмірі 300%, які мала б виділити область - із зарплатні знімають половину.
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