Через потужну пилову бурю сталася масштабна ДТП на Київщині. На автошляху "Київ - Ягодин" поблизу Бородянки зіткнулися чотири вантажівки та два лекговика. На місці аварії спалахнула пожежа. Загинули четверо людей, одного потерпілого доправили до лікарні, - повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.