Через потужну пилову бурю на Київщині сталася масштабна ДТП [ Редактировать ]
Через потужну пилову бурю сталася масштабна ДТП на Київщині. На автошляху "Київ - Ягодин" поблизу Бородянки зіткнулися чотири вантажівки та два лекговика. На місці аварії спалахнула пожежа. Загинули четверо людей, одного потерпілого доправили до лікарні, - повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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