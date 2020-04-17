Любви все возрасты покорны: в США прошло необычное свидание (видео) [ Редактировать ]
88-летний супруг решил сделать сюрприз своей жене, которая находится в доме престарелых.
Об этом пишет NY Post.
По информации, супруга мужчины переехала в спецучреждение и с тех пор он каждый день ее навещал.
Отмечается, что на время карантина мужчину перестали пускать в дом престарелых и пожилой кавалер решил наведаться к своей даме сердца через окно, воспользовавшись автоподъемником.
Известно, что сын Ника Автгеса сам пошел к руководству дома престарелых и договорился об "оконном свидании". Супруги прожили в браке 61 год.
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