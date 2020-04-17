88-летний супруг решил сделать сюрприз своей жене, которая находится в доме престарелых.

Об этом пишет NY Post.

По информации, супруга мужчины переехала в спецучреждение и с тех пор он каждый день ее навещал.

Отмечается, что на время карантина мужчину перестали пускать в дом престарелых и пожилой кавалер решил наведаться к своей даме сердца через окно, воспользовавшись автоподъемником.

Известно, что сын Ника Автгеса сам пошел к руководству дома престарелых и договорился об "оконном свидании". Супруги прожили в браке 61 год.

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