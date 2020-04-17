В Кривом Роге мужчина застрелил бывшую возлюбленную и выбросился из окна (видео) [ Редактировать ]
В Кривом Роге трагедией закончилось выяснения отношений между бывшими возлюбленными. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Вечером 16 апреля в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице в Покровском районе. Как оказалось, 52-летний местный житель выстрелил из ружья в грудь своей бывшей возлюбленной и прострелил ноги ее новому избраннику. От полученных ранений 25-летняя женщина скончалась на месте. Раненый мужчина был госпитализирован в больницу.
"Отелло" скрылся с места преступления на автомобиле и забаррикадировался в своей квартире. Во время попытки его задержать он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна восьмого этажа.
В дома подозреваемого правоохранители обнаружили обрез, из которого стреляли в пару. Оружие отправили на єкспертизу, полиция устанавливают все обстоятельства трагедии.
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