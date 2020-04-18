Городской голова Днепра Борис Филатов в прямом эфире «5 канала» заявил, что ни в одной стране мира не забирают средства для борьбы с эпидемией, наоборот — помогают, передает корреспондент «Наше Місто».

«У нас, когда возникают проблемы с бюджетом, в первую очередь запускают руку в карман к местному самоуправлению. Мы провели анализ борьбы с коронавирусом по всему миру. И ни в одной стране мира нет такого, что во время эпидемии забирают деньги у городов. Наоборот, государство добавляет бюджет местному самоуправлению», — сказал Борис Филатов.

По словам мэра, уже сейчас, по подсчетам Ассоциации городов Украины, местное самоуправление дало около 2 млрд грн на борьбу с пандемией. А также выделило 4,1 млрд на льготы для малого и среднего бизнеса.

«Но с другой стороны, мэры сейчас заняли консолидированную позицию. Мы не даем себя ограбить, обращаемся к нашим землякам, территориальным общинам, чтобы выстроить через Ассоциацию городов единую позицию. У нас каждую неделю идут консультации с Кабинетом Министров и депутатами. Надеюсь, на благоразумие наших коллег», — сказал мэр города.