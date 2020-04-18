Богослужения на Пасху: где и во сколько смотреть [ Редактировать ]
В этом году светлый праздник Пасхи не только украинцы, но и во многих других странах отмечают в необычном режиме из-за карантина. 19 апреля верующих призывают оставаться дома и не ходить в храмы, а участвовать в праздничных богослужениях можно дистанционно. Для этого церкви запускают трансляции службы и Пасхальной литургии, следить за которыми можно по телевизору или в интернете.
Какие интернет-СМИ и телеканалы будут транслировать праздничные богослужения?
Трансляции ПЦУ, УПЦ МП и УГКЦ покажут центральные украинские телеканалы.
Пасхальное богослужение - Православная церковь Украины
Праздничную службу ПЦУ покажут телеканалы "1+1" и "UA:Перший".
Начинается служба с 23.30 вечером 18 апреля и продлится до 03.00 уже 19-го.
Для тех, кто хочет посмотреть службу онлайн в интернете, трансляции ведутся в соцсети Facebook и на YouTube.
Пасхальное богослужение - УПЦ МП
Службу будут транслировать на телеканалах "Украина" и "Интер".
Время начала: с 23:30 до 3:00 в ночь на 19 апреля.
Для онлайн просмотра: социальная сеть Facebook и видео-хостинг YouTube.
Пасхальное богослужение - Украинская греко-католическая церковь
Пасхальное богослужение для украинских греко-католиков покажут телеканалы "ICTV" и "UA:Перший".
Трансляция начнется 19 апреля в 07.30 и продлится до 11:30.
Чтобы посмотреть богослужение в интернете, зайдите на ссылки в соцсети Facebook и на YouTube.
10 церквей Украины, которые проводят Пасхальные богослужения онлайн
- Свято-Михайловский кафедральный собор ПЦУ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
- Киево-Печерская Лавра УПЦ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
- Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
- Собор Преображения Господня ПЦУ, Киев (смотреть трансляцию онлайн)
- Собор св. Юра УГКЦ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
- Собор Внебовзятия Пресвятой Девы Марии РКЦ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
- Свято-покровский кафедральный собор ПЦУ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
- Гарнизонный храм свв. апп. Петра и Павла УГКЦ, Львов (смотреть трансляцию онлайн)
- Приход свв. апп. Петра и Павла РКЦ, Ровно (смотреть трансляцию онлайн)
- Свято-Михайловский собор ПЦУ, Житомир (смотреть трансляцию онлайн)
по теме
Володимир Зеленський закликав українців залишатися вдома на Великдень
Президент Володимир Зеленський наголосив, що розслаблятися зарано і небезпечно
Бог в Сети: карантин сделал интернет рупором Церкви
Пандемия коронавируса и карантин затронули все религиозные конфессии, практически парализовав их деятельность. Массовые мероприятия в Украине запрещены до конца карантина - 24 апреля. При этом 12 апреля Пасху будут отмечать католики, а 19-го - православные. Праздничные службы церковь проведет за закрытыми дверями. Но покажет по ТВ и интернету.
На Дніпропетровщині запровадили комендантську годину
Карантинний режим на свята посилюють на Дніпропетровщині - якими будуть обмеження і чи надовго?
МОЗ закликає українців пересидіти вдома Великодні свята
Долучитися до церковних служб українці зможуть по телевізору та онлайн
Львів на карантині відсвяткував Вербну неділю та Великдень
Українці східного обряду відсвяткували вербну неділю. Львів'яни у масках на обличчях, дотримуючись дистанції моляться біля церков. В середині святинь - лише священники та хор.