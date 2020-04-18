Назріває конфлікт між США та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Президента Трампа критикують за рішення заморозити фінансування ВООЗ. Як на закиди главі Білого дому реагують у світі - розповість Світлана Чернецька.

Всесвітню організацію охорони здоров'я чекає масштабна перевірка. Незалежні експерти та країни-члени з'ясовуватимуть чи адекватно спрацювала ВООЗ на початку епідемії. Позаплановий аудит спровокував американський президент. Він звинуватив організацію у неефективності та підігруванні Китаю. І заморозив внесок США до її бюджету.

Тедрос Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:

США є давнім та щедрим другом ВООЗ і ми сподіваємося, що так і продовжуватиметься. Ми шкодуємо, що президент прийняв рішення призупинити фінансування. Не сумніваємося, що після перевірки будуть визначені сфери, які можна покращити і ми це зробимо. Але зараз наше завдання - зупинити вірус та врятувати життя.

Членами ВООЗ наразі є 194 країни. Але внесок США дуже вагомий - це 400 мільйонів доларів та 15% бюджету організації. Тож недоотримання цих грошей потужно вдарить по можливостях ВООЗ у розпал пандемії.

Патріс Гарріс, президент американської медичної асоціації:

Ми дивимося на цю ситуацію з точки зору здоров'я людей, науки та доказів. ВООЗ купила та забезпечила країни масками N95 та тестовими наборами на коронавірус. Вона бере участь у розробці вакцини по всьому світу, проводить вебінари з найкращими медиками з інших країн. ВООЗ - життєво необхідна частина глобальної роботи зі знищення коронавірусу.

Бельгія, Франція, Велика Британія та багато інших країн запевнили ВООЗ у абсолютній підтримці. І наразі жодна інша держава не слідує прикладу США, а продовжує фінансувати організацію охорони здоров'я. Хоча претензії до роботи ВООЗ є не лише у Трампа.

Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Австралії:

ВООЗ піддали критиці, і щиро кажучи, ця критика заслужена. Звісно ми всі розгублені. Але організація робить важливу роботу і ми продовжимо співпрацю з нею, хоча й продовжимо критикувати.

Надважливу місію ВООЗ підкреслюють і у благодійній організації засновника "Майкрософт" Білла Гейтса. Її внески є другими за величиною після Штатів. І у відповідь на замороження виплати Америкою, подружжя Гейтсів оголосило про збільшення своєї частки фінансування. У два з половиною рази до 250 мільйонів доларів.

із телефонного інтерв'ю Мелінди Гейтс співголови благодійної організації Гейтсів:

"Ми розуміємо, що не зможемо перекрити діру, яка утворилася через заморожене фінансування Сполученими Штатами. Будьмо реалістами - у цій ситуації людям доведеться витратити мільярди і трильйони доларів для стимуляції економіки. Тому продовжуватимемо шукати партнерів, які б могли допомогти".

Однією з перших про збільшення фінансування оголосила Фінляндія. Додатково країна виділяє мільйон євро. Тож загалом її внесок цього року складе п'ять з половиною мільйонів. Щоправда, це крапля в морі, порівняно із чотирмастами мільйонами, яких не дорахуються від США.

Президент Трамп не виключає, що розморозить фінансування ВООЗ. У випадку, якщо перевірка не знайде жодних помилок у її роботі. Та організація погодиться на масштабні зміни. Доля американських грошей стане відома за два-три місяці.