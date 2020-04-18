Офіційна делегація Української православної церкви вилетіла з Єрусалима до Києва, священнослужителі мають доставити благодатний вогонь в Україну у ці хвилини. Моя колега - Юлія Жешко знає, чи прибув благодатний вогонь в Україну

Хочу почати з того, що Благодатний вогонь зійшов в храмі Гробу Господнього близько другої години дня. Одразу після сходження було запалено лампаду, яку представники Єрусалимської Патріархії в супроводі поліції доставили в аеропорт Бен-Гуріон.

Вогонь передали офіційній делегації УПЦ. Увесь цей час українські священники не покидали борт літака, виконуючи карантинні заходи держави Ізраїль.

До Києва ж борт прибув близько восьмої вечора - на летовище Міжнародного аеропорту Бориспіль. Це перший і єдиний рейс на сьогодні.

Віктор Баришевський, єпископ УПЦ:

Делегація Української православної церкви у найближчий час доставить благодатний вогонь зі святої землі в Україну. Нехай Всещедрий і Всемилостивий Господь через чудесне запалення нетварного вогню благословить нашу рідну державу Україну і кожного українця. З наступаючим святом світлого Христового Воскресіння.

Благодатний вогонь зустрічали у передмісті Києва.

Незважаючи на посилення карантинних заходів та обмежуючі обставини, у яких опинився весь світ з відомих причин. З ласки Божої Благодатний Вогонь знову у серці нашої батьківщини, у Києві, звідки він розповсюдиться в ближні і дальні куточки нашої держави. Незабаром віряни УПЦ від півночі до півдня, від заходу до сходу будуть запалювати свічки від благодатного вогню.

Державний кортеж якому доправляли вогонь до Києва зробив лише одну зупинку. Інтерв'ю Представників УПЦ відбулось без участі журналістів. Аби не наражати працівників ЗМІ на небезпеку. Одразу після вогонь повезли до столиці. Уже звідти, представники Української Православної Церкви передаватимуть до храмів в усі куточки України. Я нагадаю, за давнім віруванням сходження Вогню означає, що Господь благословив світ іще на один рік. Тож, зі святом всіх вас.