Юридичний скандал: екс-керівники "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" не можуть попасти на робочі місця попри рішення суду [ Редактировать ]
Юридичний скандал із можливими величезними збитками для держави розгорівся навколо "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". Колишнє правління підприємства заявляє про своє незаконне звільнення та невиконання новими керівниками рішення суду. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.
Місяць тому голову правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" Олександра Гладушка разом з п'ятьма членами наглядової ради від роботи відсторонив Фонд держмайна. За їх словами - безпідставно. Керівники звернулися до суду і Феміда визнала рішення незаконним.
Задоволена наша спільна заява в частині забезпечення даного позову.
Менеджмент одразу вирішив повернутися до виконання обов'язків.
Олександр Гладушко, колишній в.о. голови правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії":
На сьогоднішній день є ухвала суду, яка є чинною, вона набрала законної сили, вона не є оскарженою і тому вона має бути виконана і доведена до відома усіх зацікавлених осіб, одним із зацікавлених осіб є компанія ОГХК, тому вона була надана в офіс компанії. крім того серед працівників компанії є шість позивачів, які приєдналися до цього позову і у них так само є така ухвала.
Проте нове керівництво компанії рішення суду виконувати відмовилося, назвавши його рейдерським захопленням, і викликало поліцію. Представник заявника наголошує - невиконання судового рішення є грубим порушенням закону.
Костянтин Сухіх, начальник юридичного відділу "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії":
Это процессуальный документ провового характера, не выполнить который предприятие не имеет права. Он не носит никаких сложных, спорных проблемных вопросов с точки зрения работы с менеджментом, назначенным фондом
Крім того, подібні скандали негативно впливають на роботу компанії. Адже ОГХК - крупний платник податків і один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. Крім того, підприємство готували до приватизації, а тепер процес може зупинитися.
Олександр Гладушко, колишній в.о. голови правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії":
Ми зробили дуже багато кроків, дуже багато дій для того, щоб вартість активів підприємства збільшилась, набагато збільшилась. Чого і виникло наше обурення, чого ми подали позовну заяву - фонд державного майна призначає нового керівника, говорячи про те, що новий керівник повинен забезпечити чесну, прозору і якомога швидшу приватизацію. Ці особи, знову ж таки - інформація зі ЗМІ, є представниками проросійської структури компанії Гленкор і тому дуже сильно нас дивує і виникають сумніви у власне кажучи чесній, прозорій приватизації.
Представники компанії обіцяють, будуть і надалі добиватися справедливості в судовому порядку.
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