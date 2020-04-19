Юридичний скандал із можливими величезними збитками для держави розгорівся навколо "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". Колишнє правління підприємства заявляє про своє незаконне звільнення та невиконання новими керівниками рішення суду. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.

Місяць тому голову правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" Олександра Гладушка разом з п'ятьма членами наглядової ради від роботи відсторонив Фонд держмайна. За їх словами - безпідставно. Керівники звернулися до суду і Феміда визнала рішення незаконним.

Задоволена наша спільна заява в частині забезпечення даного позову.

Менеджмент одразу вирішив повернутися до виконання обов'язків.

Олександр Гладушко, колишній в.о. голови правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії":

На сьогоднішній день є ухвала суду, яка є чинною, вона набрала законної сили, вона не є оскарженою і тому вона має бути виконана і доведена до відома усіх зацікавлених осіб, одним із зацікавлених осіб є компанія ОГХК, тому вона була надана в офіс компанії. крім того серед працівників компанії є шість позивачів, які приєдналися до цього позову і у них так само є така ухвала.

Проте нове керівництво компанії рішення суду виконувати відмовилося, назвавши його рейдерським захопленням, і викликало поліцію. Представник заявника наголошує - невиконання судового рішення є грубим порушенням закону.

Костянтин Сухіх, начальник юридичного відділу "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії":

Это процессуальный документ провового характера, не выполнить который предприятие не имеет права. Он не носит никаких сложных, спорных проблемных вопросов с точки зрения работы с менеджментом, назначенным фондом

Крім того, подібні скандали негативно впливають на роботу компанії. Адже ОГХК - крупний платник податків і один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. Крім того, підприємство готували до приватизації, а тепер процес може зупинитися.

Олександр Гладушко, колишній в.о. голови правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії":

Ми зробили дуже багато кроків, дуже багато дій для того, щоб вартість активів підприємства збільшилась, набагато збільшилась. Чого і виникло наше обурення, чого ми подали позовну заяву - фонд державного майна призначає нового керівника, говорячи про те, що новий керівник повинен забезпечити чесну, прозору і якомога швидшу приватизацію. Ці особи, знову ж таки - інформація зі ЗМІ, є представниками проросійської структури компанії Гленкор і тому дуже сильно нас дивує і виникають сумніви у власне кажучи чесній, прозорій приватизації.

Представники компанії обіцяють, будуть і надалі добиватися справедливості в судовому порядку.