Вогонь, який гасять із землі та повітря. Сотні рятувальників, які працюють цілодобово. Згоріли цілі села, десятки людей втратили все. Київщина та Житомирщина - горять. Приборкати пожежі в лісах - поки не можуть.

Тож що відбувається зараз у, напевне, найбільш проблемному регіоні нашої країни? Руслан Смещук - вирушив на Житомирщину. Каже - ситуація там Надскладна. Його репортаж - дивіться далі.

У Києві повітря зараз відносно чисте, але варто від'їхати від столиці на 10-15 кілометрів, і в повітрі можна побачити досить сильне димове забруднення та відчути чадний сморід.

Проте чим ближче до Житомирської області, тим брудніше повітря. А згодом, за вікнами нашого авто обабіч дороги з'являються перші згарища.

Це північ Житомирської області, недалеко із кордоном із Білоруссю. Саме тут зафіксували кілька потужних осередків займання. Наприклад, ось цей ліс загасили кілька днів тому, але він і досі тліє.

А деякі не просто тліють, а горять. За несприятливих умов, приміром при сильному вітрі, вони можуть знову запалати. Тож за ними стежать лісники.

Анатолій, лісівник:

Ці торфяники будуть тліти ще декілька днів, тож ми очікуємо, щоб вони через дорогу не пройшло.

Місцеві мешканці прекрасно розуміють, в якій вони небезпеці. Тож фактично рятуючи себе, вони активно допомогають лісникам.

Сергій, місцевий житель:

Ми тут зібралися усім селом, бо там за дорогою у мене масове дом, згорів би.

Масштабність житомирських пожеж вражає. Вогонь знищив сотні гектарів. Тисячі рятувальників гасять його і з землі, і з повітря. Але спинити полум'я поки не можливо.

Жахливе видовище, але зараз так виглядають кілометри і кілометри славнозвісних житомирських лісів. Скільки потрібно грошей на їх відновлення - зараз не знають і фахівці, але це точно мільйони.

А ще величезних збитків пожежа завдала людям. У сотень людей - згоріли дощенту хати і знищене майно.

У цих краях живуть старовіри. Селища Магдин та Личмани - одні із них. Від десятків будинків тут залишилися самі пічі. Вогонь за хвилини знищував столітні хати. Як і оселю пан Івана. Чоловік кілька років тому переїхав сюди від столичної метушні.

Іван, житель села Личмани:

Я пока там тушив, воно тут полихнуло. Це біда, але я і думаю і радію що лишився живим.

Зараз у Личманах сорок людей залишилися без даху над головою. На допомогу прийшли сусіди.

Зоя Сосновська, сільський голова Личманів:

Ми їх у свободні хати розвели, ті що стоять пусті. і сусіди взяли по 2,3 родини - ну щоб не дворі вони ж осталися.

І хоча ліси довкола ще димлять, а подекуди і горять, пожежі на цьому напрямку локалізовані.

Віталій Китиця, голова Овруцької районної ради:

Тут працювали машини, рятувальники, авіація - зараз все під контролем.

А ще на допомогу погорільцям прийшли десятки і сотні небайдужих українців. Так при нас у село привезли машину сіна - худобі. Бо ж і корми для тварин згоріли.

Олександр, волонтер:

Попросили нашего друга у него прицеп хороший загрузили и привезли.

Артур, волонтер:

Люди в принципі завжди готові допомагати, тому ми дали кліч, що потрібна допомога. Тому люди не байдужі, приносять у нас є місце де це все храниться, люди зносять і ми розвозим.

Активно допомогу збирають і в райцентрі. І місцеві чиновники, і волонтери, і небайдужі люди.

Тетяна Залоцька, волонтерка:

Ми відправили одяг, три машини. Зараз нужна обувь і строй материали, нам сьогодні машину інструментів дали.

При цьому волонтери скаржаться - їхні автомобілі чомусь перестали пускати в селища погорільців. На дорогах -виставили блокпости, аби боротися з мародерами. Однак чомусь перешкоджають і допомозі. Загалом ситуація на Житомирщині дуже складна. І коли вдасться загасити полум'я і якої руйнації завдасть вогонь поки спрогнозувати неможливо.