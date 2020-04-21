У турецькому селі корова залізла на дах будинку [ Редактировать ]
В одному з турецьких сіл корова залізла на дах будинку. Цей момент зафільмував місцевий житель - на відео видно, як тварина ходить покрівлею. Селяни відшукали господаря корови. Односельця чоловік перепросив, втім, як худоба потрапила на дах - не розуміє досі.
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