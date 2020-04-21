В одному з турецьких сіл корова залізла на дах будинку. Цей момент зафільмував місцевий житель - на відео видно, як тварина ходить покрівлею. Селяни відшукали господаря корови. Односельця чоловік перепросив, втім, як худоба потрапила на дах - не розуміє досі.