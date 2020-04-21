Укрытие от коронавируса: в Индии туристы прятались от болезни в пещере [ Редактировать ]
В индийском штате Уттаракханд правоохранители обнаружили шестерых туристов в одной из пещер.
Об этом сообщает The Indian Express.
По их словам, люди вынуждены были "укрыться" в пещере поскольку у них закончились деньги на резервирование номеров в отелях.
Отмечается, что люди прожили в пещере 25 дней пока местные жители не сообщили полиции о присутствии 6 человек в пещере.
Известно, что среди "пещерных узников" были 2 украинца.
Ранее мы писали о том, что стало известно при какой температуре может погибнуть коронавирус. Он потерял свою жизнеспособность при 92 градусах.
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