В индийском штате Уттаракханд правоохранители обнаружили шестерых туристов в одной из пещер.

Об этом сообщает The Indian Express.

По их словам, люди вынуждены были "укрыться" в пещере поскольку у них закончились деньги на резервирование номеров в отелях.

Отмечается, что люди прожили в пещере 25 дней пока местные жители не сообщили полиции о присутствии 6 человек в пещере.

Известно, что среди "пещерных узников" были 2 украинца.

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