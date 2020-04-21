"Коронавирусная" статистика: почему от инфекции гибнет больше мужчин [ Редактировать ]
Ученые из Австралии объяснили, почему от коронавирусной инфекции больше гибнут именно мужчины.
Об этом сообщает Science Alert.
По информации, первой из возможных причин может быть сочетание генов, гормонов, а также иммунной системы.
Отмечается, что вторым фактором риска может быть наличие у большого количества мужчин хронических заболеваний и диабета.
Известно, что есть и третья самая важная причина смертности мужчин – это Y-хромосома, которая состоит из цепочек, называющихся "мусорными ДНК" и по мере старения эта кислота может оказывать токсичное воздействие на организм, что и объясняет такую большую уязвимость и смертность от коронавируса в мужской среде.
Читайте также, выздоровление от коронавируса не дает четкой гарантии, что в организме выработаются соответствующие антитела.
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