Ученые из Австралии объяснили, почему от коронавирусной инфекции больше гибнут именно мужчины.

Об этом сообщает Science Alert.

По информации, первой из возможных причин может быть сочетание генов, гормонов, а также иммунной системы.

Отмечается, что вторым фактором риска может быть наличие у большого количества мужчин хронических заболеваний и диабета.

Известно, что есть и третья самая важная причина смертности мужчин – это Y-хромосома, которая состоит из цепочек, называющихся "мусорными ДНК" и по мере старения эта кислота может оказывать токсичное воздействие на организм, что и объясняет такую большую уязвимость и смертность от коронавируса в мужской среде.

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