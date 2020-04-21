Попит на сировину різко знизився в усьому світі після запровадження карантину

Історичне піке здійснила нафта. Уперше її ціна стала негативною. Напередодні на лондонській біржі - вартість марки WTI становила мінус 37 доларів за барель. Щоправда, сьогодні вранці майже плюс 2. Попит на сировину - різко знизився в усьому світі після запровадження карантину.

Пропозиція нафти у світі вже істотно перевищує попит, а сховища заповнені вщерть. Дональд Трамп заявив, що низькі ціни дадуть змогу США закачати паливо в стратегічні сховища. Загалом - 75 мільйонів барелів.