Вартість нафти марки WTI вперше впала до від'ємних значень [ Редактировать ]
Історичне піке здійснила нафта. Уперше її ціна стала негативною. Напередодні на лондонській біржі - вартість марки WTI становила мінус 37 доларів за барель. Щоправда, сьогодні вранці майже плюс 2. Попит на сировину - різко знизився в усьому світі після запровадження карантину.
Пропозиція нафти у світі вже істотно перевищує попит, а сховища заповнені вщерть. Дональд Трамп заявив, що низькі ціни дадуть змогу США закачати паливо в стратегічні сховища. Загалом - 75 мільйонів барелів.
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Ціна нафти уперше в історії стала негативною
На момент закриття торгів на лондонській біржі, вартість марки WTI становила мінус 37 доларів за барель. Попит на сировину різко знизився в усьому світі після запровадження карантину через пандемію коронавірусу