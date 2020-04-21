В Берлине вводится "масочный" режим в транспорте [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, стало известно, что Сенат немецкой столицы Берлина принял решение ввести с 27 апреля обязательное ношение респираторных масок в общественном транспорте в целях недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр города Михаэль Мюллер, передает Berliner MorgenPost.
По его словам, жители Берлина, как и прежде, обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра.
"Однако в общественном транспорте это невозможно. Пассажиры будут обязаны носить маски, эта мера действует с 27 апреля", - отметил мэр.
Также жителям столицы будет разрешено посещать спортивные площадки, но с соблюдением дистанции между людьми.
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