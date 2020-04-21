Пожежі в Україні: рятувальники залучили до боротьби із вогнем безпілотники [ Редактировать ]
Горить, але вже менше. Ситуація з пожежами в лісах Чорнобиля та Житомирщини - нормалізується. Про це сьогодні відзвітували надзвичайники.
Один осередок вогню локалізували, ще три гасять. Головне зараз не допустити пожежу за кордон, у Білорусь. Тож до гасіння полум'я долучили й безпілотники Нацгвардії.
За допомогою дронів виявляють місця задимлення і вогню. Готовий допомагати Україні й Євросоюз. Про це у "Твіттері" повідомив посол України в Бельгії Микола Точицький.
ЄС надасть доступ нашим надзвичайникам до супутникової системи. Тож Україна зможе з космосу отримувати детальні знімки лісових пожеж.
по теме
У Чорнобильській зоні зафіксували нові осередки займання
У ДСНС запевнили, що пилова буря, що напередодні накрила кілька регіонів та столицю, з пожежами у Чорнобильській зоні не пов'язана
У Чорнобильській зоні триває боротьба з масштабними лісовими пожежами
У мережі з'явилося відео з кабіни пожежної автівки - на ньому видно, що вогонь перекинувся на місто Чорнобиль
На Сумщині від пожежі врятували три села
На Сумщині рятувальники тричі за день гасили займання сухої трави біля сіл Богданівка, Пирогівка та Шаповалівка
Україну затягнуло димом лісових пожеж: коли це закінчиться?
Найгірше у Житомирській та у Київській областях. Ось Київ потрапив на перше місце у рейтингу найзабрудненіших міст світу. У нас все залежить від вітру. Якщо пощастить - нанесе диму з Житомира. А якщо не пощастить - то з Чорнобиля
Віталій Кличко відбув з інспекцією у Чорнобильську зону
У зоні відчуження рятувальники продовжують боротися з вогнем