Один осередок вогню локалізували, ще три гасять

Горить, але вже менше. Ситуація з пожежами в лісах Чорнобиля та Житомирщини - нормалізується. Про це сьогодні відзвітували надзвичайники.

Один осередок вогню локалізували, ще три гасять. Головне зараз не допустити пожежу за кордон, у Білорусь. Тож до гасіння полум'я долучили й безпілотники Нацгвардії.

За допомогою дронів виявляють місця задимлення і вогню. Готовий допомагати Україні й Євросоюз. Про це у "Твіттері" повідомив посол України в Бельгії Микола Точицький.

ЄС надасть доступ нашим надзвичайникам до супутникової системи. Тож Україна зможе з космосу отримувати детальні знімки лісових пожеж.