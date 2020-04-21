На фронті без змін. Ворог і далі застосовує заборонений калібр. Сьогодні били з важких мінометів поблизу Кримського та Новотошківського. Наші військові відповіли вогнем. Що відбувається на передовій - розповість наш воєнкор Ігор Левенок. Він побував в одній з найгарячіших точок фронту.

Великоднє перемир'я! Ні, такого тут немає, кажуть наші бійці. Передова неподалік від окупованої Горлівки. Солдати нетерпляче очікували свята Паски. Сподівалися, буде тихо. Бо ж воювати на Великдень то великий гріх. Але війна триває. Будь-який орієнтир бойовики використовують для прицільного вогню.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Не дотримуються вони ніяких перемир'їв. Вони починають, бува вдень, можуть кидати вісімдесятими мінами і починають стрілкотнею обстріли робити.

Воно й не дивно, кажуть бійці, бо ж серед найманців зараз чимало кавказців-іновірців. Їм до православних свят байдуже. Про це армійцям розповідають жителі окупованої Горлівки. Та й не приховує супротивник приналежності до країни-агресора. Поруч із фейковим ДНР почепили російський триколор.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Жінка, а чоловік у неї шахтар і вона каже дуже багато в Горлівці оцих чеченців. Найманців дуже багато. І вони там таке чинять.

У те, що бойовики виконуватимуть мирні угоди, армійці не вірять. Щовечора в посадці нишпорять розвідники. У небі кружляють безпілотники. Ворог часто використовує заборонені протипіхотні міни.

"Пом-2 мина такая, достаточно страшноватое оружие. Ее не слышно и не видно. Раскидивается от нее такая тоненькая проволочка, такие датчики. А здесь трава высокая, плошлогодняя, поэтому легко можно зацепиться".

Та попри щоденні обстріли, на щастя, тут жоден боєць не постраждав. Всі атаки для окупантів закінчуються зле.

І солдати певні, війна завершиться перемогою України. А тому готові боронити її до останнього.